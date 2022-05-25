«نصف ماراثون رأس الخيمة» ينطلق 18 فبراير

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن تنظيم النسخة الـ16 لنصف ماراثون رأس الخيمة يوم 18 فبراير المقبل، مع اختيار «أندر آرمور»، العلامة التجارية الرائدة للملابس الرياضية، شريكاً فنياً جديداً للحدث الرياضي.

وقال بيان صحافي: «يستقطب الحدث نخبة من أبرز العدائين العالميين وعشاق الجري من الهواة والمحترفين من جميع أنحاء العالم». ويُفتح باب التسجيل للراغبين في خوض السباق ابتداءً من اليوم، متيحاً فرصة الاستفادة من عروض الخصم المبكر بنسبة 30% حتى نهاية مايو الجاري.

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