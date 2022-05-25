برغش: «بينونة» يتطلع إلى المشاركة في دوري الدرجة الأولى

المصدر: محمد فاضل - أبوظبي

كشف نائب رئيس نادي ومدرب فريق بينونة، سلطان برغش، عن مشاركة فريقه في منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وذلك بعد احتلاله المركز الثاني في الترتيب النهائي للموسم الماضي لدوري الدرجة الثانية، خلفاً لفريق فرسان إسبانيا، مؤكداً أنه تمت مخاطبة اتحاد كرة القدم بهذا الخصوص، إضافة إلى إرساله خطاباً رسمياً يستفسر به عن المتطلبات التي يجب توافرها للمشاركة.

وقال برغش لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع لمشاركة ناجحة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، تزامناً مع نجاحاتنا في الموسم الماضي لدوري الدرجة الثانية»، وأضاف: الهدف من المشاركة الاستمرار بالوجود في البطولة في المواسم الخمسة الأولى، وإذا ما توافرت الإمكانات والظروف لدخول المنافسة بأقل من خمس سنوات، والطموح أن نطور من الفريق أكثر وأكثر، وأن يكون له أثر طيب في خدمة الكرة الإماراتية، ونتمنى التوفيق وتعاون الجميع معنا لنسهم بدورنا في دعم كرة الإمارات للأفضل».

يذكر أن فريق بينونة أحد فرق أبوظبي، وتمكن في الموسم الماضي من تقديم مستويات مميزة، توّجها بمركز الوصيف بعد فوزه في 12 مباراة وأربع تعادلات، ونجح لاعبه أيمن بوعلي من نيل المركز الثالث في ترتيب الهدافين برصيد 18 هدفاً.

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