التيمومي: لم يكن من أهداف الفجيرة هذا الموسم التأهل للمحترفين

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

وصف مدرب الفريق الأول لنادي الفجيرة، محمد التيمومي، تجربته في دوري الدرجة الأولى، الذي اختتم أخيراً، بأنها كانت ناجحة في كل المقاييس رغم عدم صعود فريقه لدوري أدنوك للمحترفين، ومقدماً شكره إلى سمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس النادي، ومجلس إدارة النادي للتوجيهات التي أسهمت في أن يستكمل الذئاب موسمه بشكل يتناسب مع تطلعات النادي.

وأكد التيمومي أنه تم تحقيق كل الأهداف المحددة قبل انطلاق الموسم، الذي قاد دبا الفجيرة والبطائح لدوري الأضواء، منوهاً الى أن التأهل للمحترفين لم يكن أحد تلك الأهداف، ومعبّراً عن سعادته للمكاسب التي تحققت.

وقال التيمومي لـ«الإمارات اليوم»: «توجيهات النادي تمثلت بداية الموسم في العمل على بناء فريق من لاعبي النادي بمعدل 80% في التشكيل الأساسي، وتغمرنا السعادة بتحقيق ذلك باستكشاف أكثر من لاعب مميز، وتمكنا من إحراز المركز السابع بالاعتماد على أبناء النادي، وعدم استقطاب لاعبين مواطنين أو أجانب ومقيمين مؤثرين».

وتابع: «جمع الفريق 43 نقطة تم تحصيلها بلاعبين معدل أعمارهم يراوح عند 23 سنة تقريباً، ما يعد مكسباً مهماً للمستقبل». وأوضح أن النادي رفد منتخب الشباب بحارس المرمى سعيد سالم، والمنتخب الأولمبي بضمه للاعب أحمد درويش، واصفاً ذلك من أهم الانجازات مادام يخدم الكرة الإماراتية.

وتابع: «بالأرقام فقد حل الفريق بالمركز الخامس كأفضل دفاع في دوري الدرجة الأولى، محققاً 12 فوزاً، منها ستة خارج ملعبنا، وسبعة تعادلات، منها ثلاثة خارج ملعبنا»، وعن وجهته المقبلة، قال المدرب إنه على تواصل مع عدد من الأندية ويتطلع الى أن يتوصل الى اتفاق مع أحدها ليواصل مهمته التدريبية، مفضلاً عدم التطرّق إلى أسماء الأندية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news