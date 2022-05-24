العبيدي: ثقتنا في اللاعبين كبيرة للفوز على الظفرة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

جدد مدرب العروبة التونسي، فتحي العبيدي ثقته في لاعبيه قبل المواجهة المنتظرة ضد الظفرة مساء غد.

وقال العبيدي في مؤتمر صحافي: «نحن في أوج جاهزيتنا الفنية والبدنية ولدى لاعبينا التركيز الكامل لتحقيق كل ما هو مطلوب في تلك المباراة التي لا تحتاج للكثير من الحديث عنها من حيث أهميتها وصعوبتها أيضاً».

وأضاف: «أثق تماما في أن كل لاعب يعرف جيداً ما هو المطلوب منه ومثلما تخطينا محطات صعبة في مشوارنا بالدوري سنعمل بكل قوة على تخطى هذه المباراة، والبقاء في دوري المحترفين».

وأشار: «ضغوطات المباراة لن تكون موجودة على فريق العروبة وحده ولكنها ستكون أيضاً موجودة على فريق الظفرة ونأمل أن نتعامل بهدوء وبمعطيات تحمل الثقة للخروج بالنتيجة المُراد تحقيقها».

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