كوامي: أجّلت فرصة اللعب لساحل العاج وأنتظر «الأبيض»

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

كانت لحظة مهمة في مشوار اللاعب العاجي، ونجم فريق العين الشاب، كوامي أوتون كواديو، حين حمل قميص «الزعيم»، ليحتفل معه في الموسم الحالي بثنائية درع الدوري وكأس رابطة المحترفين. وتخرج كوامي في أكاديمية «ميموسيفكوم» التابعة لنادي أسيك العاجي، وأسهم إصراره على تحقيق النجاح في الاحتراف الخارجي، في ترجمة حلمه إلى واقع، ويسير على خطى العديد من خريجي الأكاديمية العاجية، حيث استفاد من القرار التاريخي للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بالسماح لعدد من الفئات بالمشاركة في المنافسات الرياضية من بينها اللاعب المقيم، فانتقل في أغسطس 2019 ليلعب في صفوف فريق خورفكان، ثم بعد ذلك انتقل إلى العين، وقال إنه يتمنى اللعب لمنتخب الإمارات، وينتظر فرصة حمل القميص الوطني، بينما أجل في الوقت نفسه فرصة اللعب لمنتخب ساحل العاج.

وقال كوامي لـ«الإمارات اليوم» عن مشواره المميز في كرة الإمارات، وكيف انتقل للعب مع «الزعيم» في الصيف الماضي: «كنت وقتها في العطلة الصيفية، فاتصل بي وكيل أعمال وأخبرني بأن نادي العين يريد التعاقد معي، لقد فوجئت لأنني لم أتوقع أن يحدث ذلك في يوم من الأيام، لكن هذه حال كرة القدم تحدث الأمور فيها بسرعة كبيرة».

وكشف مدافع العين أنه تلقى اتصالاً من مدرب المنتخب الإيفواري لضمه لقائمة منتخب بلده، لكنه أوضح أنه لا يريد أن يتخذ قراره في الوقت الحالي وأنه سينتظر من أجل إكمال 5 سنوات في الإمارات، كونه يتمنى أن يحصل على فرصة الانضمام إلى قائمة «الأبيض» في المستقبل. وتابع: «تحدث معي مدرب المنتخب ولكنني لا أريد أن أتخذ قراري في الوقت الحالي، أعرف أنه في حال أكملت 5 سنوات هنا فإنني قد أحصل على فرصة اللعب لمنتخب الإمارات، سيكون هذا أمراً يشعرني بالفخر بكل تأكيد».

وأكد اللاعب الايفواري (22 عاماً) أن الفرصة التي حصل عليها بالانتقال إلى العين كانت مهمة للغاية في مسيرته الكروية، خصوصاً أنه أسهم مع الفريق في الفوز بدرع الدوري وكأس الرابطة. وأضاف: « هذا أمر مذهل بكل تأكيد، أنا في غاية السرور، وأعتقد أن الفوز ببطولة الدوري بالتحديد لم يكن سهلاً على الإطلاق».

ويؤكد لاعب العين أن الفرصة الذهبية التي حصل عليها يجب أن يحافظ عليها بالاجتهاد أكثر، وتابع: «إذا كنت لاعباً في العين فإنك في القمة، لذلك يجب عليك أن تواصل العمل وأن تجتهد أكثر للمحافظة على وجودك في القمة، حالي كحال بقية اللاعبين نريد أن نفوز بالمزيد من الألقاب هنا، حققنا الدوري وكأس الرابطة، وأعتقد أنه يجب علينا أن نضع فكرة الفوز بدوري أبطال آسيا في حساباتنا».

وعاش كوامي لحظات عصيبة في ديسمبر الماضي بعد إصابة أبعدته شهراً، وقال: «كانت فترة صعبة جداً، تجاوزتها بدعم من زملائي كما أن الجماهير وقفت معي، كانوا يحفزونني دائماً من أجل أن أتعافى وأعود للتدريبات الجماعية وأستعيد مقعدي في تشكيلة الفريق، أود أن أشكرهم على ذلك الدعم».

بطاقة شخصية

- الاسم: كوامي أوتون كواديو.

- الطول: 184 سم.

- الوزن: 83 كغم.

- الجنسية: كوت ديفوار.

- تاريخ الميلاد: 22-09-2000.

- المركز: مدافع.

- الأندية التي لعب لها: أسيك أبيدجان (ساحل العاج) - خورفكان - العين حالياً.

• احتفل في موسمه الأول مع فريق العين بثنائية كأس الرابطة وبطولة الدوري.

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