«نجيب الزمان» و«التيان السماوي» يتألقان في كأس الوثبة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

واصل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة فعالياته، حيث احتضنت مضامير كابنيللي في العاصمة الإيطالية روما، ووارجيم البلجيكي، أول من أمس، فعاليات سباقات من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات «النسخة 14» من المهرجان. وسيطرت خيول النجيفي ريسنج على المركزين الأول والثاني في سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، بمضمار كابنيللي الإيطالي، بمشاركة 10 خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 11 ألف يورو.

وانتزع «نجيب الزمان»، للنجيفي ريسنج، بإشراف اسطبلات إي سي ريسنج، لقب السباق، فيما اكتسح الجواد «التيان السماوي» لجواكيم ويسماير، وبإشراف ريم ويسماير، وقيادة كوين كليمانز، منافسيه في كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news