الفجيرة يكرم مدربه محمد التيمومي بعد نهاية عقده

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

قدم مجلس نادي الفجيرة شكره لمدرب الفريق الأول محمد التيمومي، بحسب ما أُعلن على حساب النادي في (تويتر). وقام الفجيرة بتكريم المدرب خلال استقبال نائب رئيس مجلس إدارة النادي حميد اليماحي، بعد انتهاء عقد تدريبه للفريق الأول بختام موسم دوري الدرجة الأولى، متمنياً له المزيد من النجاح في مسيرته الرياضية. وكان الفجيرة أنهى الموسم الماضي في المركز السابع بدوري الهواة بـ43 نقطة، محققاً 12 انتصاراً، ومسجلاً 38 هدفاً، مقابل 32 استقبلتها شباكه، ليحل سادساً بين أفضل خطوط الدفاع في دوري الأولى. وسبق للمدرب التيمومي قيادة الفجيرة في دوري الرديف وتحقيق نتائج مميزة.

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