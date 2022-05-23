العين لا يتوقف عن الانتصارات.. وشباب الأهلي يُومّن المركز الخامس

المصدر: سيد مصطفى ومنصور السندي ومحمد فاضل ■ دبي

ألحق العين خسارة كبيرة بعجمان بأربعة أهداف دون رد لحساب الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين التي أقيمت على ملعب عجمان.

واستغل المغربي سفيان رحيمي حالة عجمان المتردية دفاعياً وسجل الهدف الأول «14»، وفي الشوط الثاني سجل التوغولي لابا كودجو الهدف الثاني «60»، وأضاف أحمد برمان الهدف الثالث «71»، واختتم الأرجنتيني كرستيان جوانكا أهداف الزعيم «88».

من جانبه أمّن شباب الأهلي المركز الخامس بعد أن فاز على بني ياس 3-1 في المباراة التي جمعتهما في دبي.

تقدم بني ياس عن طريق سيد خميس «10»، وانتظر شباب الأهلي 28 دقيقة ليحرز له وليد عباس هدف التعادل، ونجح يوري سيزار في تسجيل أجمل أهداف الجولة بعد مجهود فردي رائع «49»، وأضاف شيكنا دومبيا الهدف الثالث من ضربة جزاء «84».

واستطاع خورفكان الفوز على مستضيفه اتحاد كلباء 3-2، وافتتح التسجيل لأصحاب الأرض سلطان الأميري «5»، وتعادل كيكوي جيسوس لخورفكان «10»، لكن ملابا أعاد التقدم مجدداً لفريقه «18»، واستطاع إسماعيل الحمادي أن يرد بهدفين لفريقه «31 و45+3».

وبذلك يتراجع اتحاد كلباء للمركز الـ11 برصيد 27 نقطة، مقابل 28 نقطة لخورفكان الذي صعد للمركز العاشر.

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