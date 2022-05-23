مدرب فريق الإمارات: «الصقور» سيعود سريعاً إلى «المحترفين»

المصدر: منصور السندي - الشارقة

قال مدرب فريق الإمارات بدر طبيب، إن «الصقور» سيعود قوياً وسريعاً إلى مكانه الطبيعي بين «المحترفين»، وذلك بعد أن هبط رسمياً إلى دوري الهواة منذ الجولة 24، وخاض أول من أمس الجولة 25 بدوري أدنوك للمحترفين، وخسر أمام الشارقة 2-1، رغم تقدمه في النتيجة. وشدد بدر طبيب في تصريحات صحافية على أن «الشارقة فريق قوي، ورغم ذلك قدم فريقه مباراة قوية أمامه». وشكر المدرب لاعبيه على ما بذلوه من مجهود، وذلك رغم النقص في صفوف الفريق من بينها غياب بعض اللاعبين الأجانب، وكذلك ظروف طرد اللاعب عبدالله موسى في بداية الشوط الثاني. وشدد على أنه بعد تأكد الهبوط رسمياً، يصعب عليهم كجهاز فني تهيئة اللاعبين وتجهيزهم من الناحية النفسية للمباريات. في المقابل، واصل الشارقة نتائجه الإيجابية، معززاً وصافته للدوري، حيث رفع رصيده إلى 54 نقطة خلف العين بطل الدوري. ورغم حسم العين للقب الدوري مبكراً فإن عزيمة وهمة لاعبي الشارقة لم تفتر، وواصل مسيرة انتصاراتهم المميزة في الدوري هذا الموسم. وبدت مباراة الشارقة أمام «الصقور» أشبه بالبروفة الجيدة للشارقة استعداداً للقاء المرتقب 26 الجاري بينه وبين العين، إذ يسعى الشارقة إلى أن يكون ختام الموسم على أفضل وجه، خصوصاً أنه فاز على العين ذهاباً، وهي الهزيمة الوحيدة لـ«الزعيم» في الموسم الحالي.

• «الصقور» تتبقى له مواجهة عجمان الأربعاء المقبل في ختام رحلته القصيرة مع «المحترفين».

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