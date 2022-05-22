العين لا يكتفي بلقب دوري المحترفين.. هزم عجمان بالأربعة

المصدر: سيد مصطفى- عجمان

حقق العين، فوزاً سهلاً خارج قواعده اليوم الأحد على حساب عجمان بأربعة أهداف دون رد لحساب الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين.

وأنهى الزعيم الشوط الأول بهدف سجله المغربي، سفيان رحيمي "14"، ثم عاد العين في الشوط الثاني، وسجل ثلاثة أهداف تباعا عن طريق كل من، التوغولي، لابا كودجو "60"، وأحمد برمان، "71"، واختتم لأرجنتيني كرستيان جوانكا، "88".

وجاءت المباراة من طرف نادي العين، والذي تعامل مع المباراة بمنتهى الجدية، وضغط على لاعبي عجمان، في نصف ملعبهم، ما أربك دفاع البرتقالي بشكل وضح مع الهدف الأول الذي سجله سفيان رحيمي، حينما وزع جوانكا، كرة أرضية من ضربة ركنية حولها المهاجم المغربي، وسط حراسة ثلاثة من لاعبي عجمان.

وواصل العين ضغطه الهجومي بعد الهدف، وأضاع لابا كودجو فرصة تعزيز تقدم فريقه، حينما تلقى كرة عرضية من الظهير الأيسر إريك وهو خاليا من الرقابة لكنه سدد بقدمه فوق العارضة.

ولم يظهر عجمان هجوميا إلا عبر هجمة واحدة أضاعها وليد أزارو، بعد أن تلقى كرة عرضية لعبها برأسه بجوار القائم.

ولم يهدأ العين في الشوط الثاني واستغل حالة الارتباك التي كان عليها عجمان، وتمكن لابا كودجو من التلاعب بدفاع عجمان وسجل بسهولة علي يمين الحارس.

وعاد اللاعب التوغولي ليصنع فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد أن ضرب دفاع عجمان بكرة سهلة للمتقدم أحمد برمان سددها بيساره على يمين الحارس.

وجاء الدور على جوانكا، ليضع بصمته في شباك عجمان الذي استغل هفوة من الظهير الأيسر وليد اليماحي، وراوغ الحارس وسجل في الشباك.

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