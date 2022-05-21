"نايتف ترايل" يهدي "غودولفين" لقب "2000 غينيز" الإيرلندي

المصدر: جوني جبور - دبي

انتزع المهر "نايتف ترايل" بشعار "غودولفين"، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب سباق "2000 غينيز" الإيرلندي، الذي جرى اليوم على مضمار "ذا كرا"، والمخصص لخيول "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً. وأهدى "نايتف ترايل" الشعار الأزرق استعادة لقب "2000 غينيز" الإيرلندي، الغائب عن خزائن فريق "غودولفين" العالمي، منذ انتصار الأسطورة دباوي في نسخة 2005.

كما أضاف "نايتف ترايل" البالغ من العمر ثلاثة سنوات، الانتصار السادس في مسيرته المقتصرة على سبعة مشاركات، والثالث له في سباقات الفئة الأولى "جروب1" بعد تتويجه وهو في عمر السنتين الموسم الماضي بلقبي سباقي "سوبر لاتيف ستيكس" و"فينسانت أوبراين ناشونال ستيكس"

وعرف الفارس وليام بيوك، كيفية الحفاظ على قدرات "نايتف ترايل" خلال المراحل الأولى من السباق، والبقاء قريبة من كوكبة المقدمة، قبل اطلاق العنان له من الجهة الداخلية للمسار في المراحل الأخيرة، والقبض على الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و39 ثانية و28 جزء من الثانية، بفارق 1.75 طول عن صاحب المركز الثاني المهر "نيو إينرجي" بشعار "جون لافيري" وإشراف المدربة شيلا لافيري وقيادة الفارس دبليو جي ليي، فيما ذهب المركز الثالث إلى المهر الايرلندي "إيمبريل فايتر" المملوك لـ "ميشيل بلينكو" بإشراف المدرب اندرو بالدينغ وقيادة الفارس بين كون.

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