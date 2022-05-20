مدرب اتحاد كلباء يعلن انتهاء مهمته مع "النمور"

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف مدرب اتحاد كلباء الاوروغوياني خورخي دا سيلفا عن ان مهمته كمدرب للنمور ستنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال في المؤتمر الصحفي تمهيدا لمباراته مع خورفكان ضمن الجولة قبل الأخيرة لدوري ادنوك للمحترفين: "من جانبي كانت هناك رغبة كبيرة في الإستمرارية لكن للأسف لم نصل إلى إتفاق مع الإدارة بسبب الإختلاف في بعض الأمور".

وتابع: "أغادر وأنا فخور بالفتره التي قضيتها في نادي إتحاد كلباء، وأتقدم بالشكر والإمتنان لجميع منتسبي وأعضاء إدارة شركة إتحاد كلباء، لقد كانت ثلاث سنوات عشت فيها لحظات ممتعة وسعادة على جميع المستويات".

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