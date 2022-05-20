رسمياً.. مدرب ألماني يقود النصر في الموسم الجديد

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أعلنت شركة النصر لكرة القدم عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عن تعاقدها رسمياً مع المدرب الألماني ثورستن فينك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بدءاً من الموسم المقبل.

وينتظر أن يدشن المدرب الألماني مرحلة جديدة في قلعة "العميد" خلفاً للمدرب الوطني سالم ربيع المكلف بقيادة الفريق خلال الموسم الحالي منذ فبراير الماضي بعد إقالة الأرجنتيني رامون دياز لسوء النتائج.

ويمتلك ثورستن فينك تجارب فنية في الملاعب الأوروبية إذ درب ريد بول سالزبورغ النمساوي ومن أبرز إنجازاته الفوز مع بازل السويسري بثلاث بطولات (كأس السوبر مرتين وكأس سويسرا)، والتتويج مع فيسل كوبي الياباني بكأسي السوبر واليابان.

ويعتبر فينك أحد اللاعبين السابقين البارزين في صفوف بايرن ميونيخ الألماني وتوج معه بلقب "البونسليغا" أربع مرات ودوري أبطال أوروبا في 2001.

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