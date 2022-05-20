«الشارقة الرياضي» يبحث مع ريال مدريد إنشاء مراكز تدريب ومدارس كرة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بحث مجلس الشارقة الرياضي سبل التعاون مع مؤسسة نادي ريال مدريد، وشركة «أفانزا» للفعاليات الرياضية، وذلك من خلال إنشاء مراكز تدريب ومدارس كرة متخصصة لإعداد لاعبي المراحل السنية. جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى الحزامي الوفد الزائر.

وقام الوفد بعرض الخدمات والخبرات التي يمكن توفيرها من خلال مراكز التدريب والمدارس الخاصة بإعداد اللاعبين في المراحل السنية المبكرة. وترأس الوفد الإسباني أندرياس مونتانر مدير المشروعات الجديدة في مؤسسة ريال مدريد، وضم من شركة «أفانزا» كل من دافيد آسين الشريك المالك وفرانسيسكو سيرفيرا المدير الإداري.

وقال عيسى الحزامي في تصريح صحافي إن الوفد قدم شرحاً مفصلاً عن المجالات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين، وتم الترحيب مبدئياً بالتعاون على صعيد الناشئين لتأسيس الثقافة الاحترافية والمهارات اللازمة للعبة في وقت مبكر، مؤكداً أن المجلس لن يألو جهداً في سبيل الأخذ بأسباب تطوير اللاعبين في مختلف الألعاب وليس في كرة القدم وحدها.

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