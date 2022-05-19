"فيفا" يختار 3 حكام إماراتيين لإدارة مباريات في مونديال 2022

المصدر: وام

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم عن قوائم أسماء الحكام المختارين لإدارة مباريات بطولة كأس العالم 2022 في قطر. ووقع اختيار لجنة الحكام " الفيفا " على ثلاثة حكام من دولة الإمارات وهم محمد عبد الله حسن ضمن قائمة حكام الساحة، ومحمد الحمادي وحسن المهري ضمن قائمة الحكام المساعدين "حاملو الراية".

وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم من خلال تغريدة على حسابه في "تويتر" الحكام الثلاثة، وقال: تهانينا لطاقمنا المونديالي محمد عبدالله حسن ومحمد أحمد يوسف وحسن المهري اختيارهم ضمن حكام نهائيات كأس العالم 2022 للمرة الثانية على التوالي، بعد مشاركتهم المميزة في مونديال روسيا 2018.

وتقام بطولة كأس العالم 2022 خلال الفترة منن 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا. وتم اختيار 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الست في ضوء مستوى هؤلاء الحكام وأدائهم في بطولات الفيفا السابقة وباقي المنافسات الدولية والمحلية في السنوات الماضية.

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