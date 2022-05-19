«الإمارات للدراجات» على أعتاب إنجاز كبير في جولة إيطاليا

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

بات فريق الإمارات للدراجات الهوائية قريباً من تحقيق إنجاز كبير في المرحلة العاشرة من جولة إيطاليا للدراجات. ويحتل الفريق المركز الثاني في التصنيف العام عن طريق الدراج جواو ألميدا، فضلاً عن اعتلاء دراجيه منصة التتويج ثلاث مرات حتى الآن في المراحل التسع الأولى. وينصب التركيز الآن على ألميدا لتحقيق الفوز، واعتلاء منصة التتويج النهائية في مرحلة فيرونا المرتقبة في 29 الجاري. ويتطلع ألميدا إلى تقديم عرض قوي يمكِّنه من انتزاع القميص الوردي من منافسه خوان في المراحل الجبلية المقبلة التي تناسب قدرات نجم فريق الإمارات.

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