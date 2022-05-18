10 نجوم خفت بريقهم الموسم الحالي

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

شهد الموسم الحالي تراجعاً في مستوى مجموعة من اللاعبين المواطنين والأجانب، على الرغم من تألقهم في الموسم الماضي، في وقت كانت الجماهير تتوقع منهم ظهوراً بارزاً في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين.

«الإمارات اليوم» ترصد أسباب تراجع أداء هؤلاء النجوم، والذي انعكس بشكل كبير على مستوى ونتائج فرقهم في أغلب البطولات التي شاركوا فيها.

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