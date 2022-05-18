«الباك» و«مارليز» بطلا كأس الوثبة في البرازيل

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

توج «الباك» لكلاوديو روبيرتو، و«مارليز راش» لريكاردو جميل، أبطالاً لكأس الوثبة ستاليونز المخصص للأمهار والمهرات، في افتتاح سباقات الجائزة الكبرى في ساوباولو، أحد أهم السباقات العشبية في ساوباولو، وثاني أكبر سباقات الخيول العربية الأصيلة في البرازيل، الذي أقيم برعاية النسخة الـ14 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وجرى السباق الأول لكأس الوثبة ستاليونز السبت الماضي، بمضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، وخصص للأمهار لمسافة الميل على الأرضية العشبية، واجتذب ستة خيول.

وقال بيان صحافي: «انطلق (الباك) متأخراً من البوابات الإلكترونية، وظل يناور في عمق المستقيم، وفي آخر 200 متر، انقض من الناحية الخارجية للسياج، ليتجاوز «مهاتما راش»، ويتفوق عليه بفارق 1.25 طول».

ولمع بريق «مارليز راش» في سباق كأس الوثبة ستاليونز للمهرات في سن ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر، الذي تنافست فيه ثماني مهرات.

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