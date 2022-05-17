حسن صنقور: تسجيلي 9 أهداف مع الجزيرة الحمراء بداية العودة إلى «المحترفين»

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

كشف لاعب الجزيرة الحمراء حسن صنقور، الذي حل ثانياً في ترتيب اللاعبين المواطنين الهدافين في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى عن طموحه بالانتقال للعب في أحد أندية المحترفين في المواسم المقبلة، خصوصاً أنه يعتز بكونه أحد لاعبي فريق الرديف لنادي الوصل.

وقال صنقور لـ«الإمارات اليوم»: «اللعب في دوري الدرجة الأولى وتحديداً مع الجزيرة الحمراء كان ناجحاً وكان تحدياً مميزاً بالنسبة لي حيث أسهم في أن يحسن المستوى الفني وتطوير أدائي، وتسجيلي تسعة أهداف في الموسم الماضي كان محطة لتحقيق طموحي المستقبلي باللعب في المحترفين، وكنت أتمنى أن أسجل أكثر من ذلك لكنها بداية نحو الأفضل».

وتابع: «أعتز بكوني أتدرب تحت إشراف المدرب معتز عبدالله الذي ساعدني وزملائي اللاعبين على وضع خطة تطوير المردود الفني تزامناً مع تنمية مهارات اللاعبين وتوجيههم بالشكل الصحيح، ونتطلع جميعاً كلاعبين والجهازين الفني والإداري إلى مواصلة التدريب للمزيد من النجاح والإبداع، وأشكر الجميع لتعاونهم معي خلال مشاركتي مع الفريق، وأشكر إدارة النادي والمدرب على تجديد عقدي ومنحي فرصة لتقديم أفضل عطاء».

وأوضح أنه يعتز باللعب في أكثر من نادي ومنها مصفوت ورأس الخيمة وفريق الاتفاق في الدرجة الثانية، ووصف تجربته مع هذه الأندية بأنها محطات ساعدته لتطوير نفسه والمضي قدماً نحو تحقيق حلم العودة إلى المحترفين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news