الظفرة يأمل الاقتراب أكثر من المنطقة الدافئة

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

يؤمن فريق الظفرة بقدرته على حسم مصير بقائه ضمن أندية دوري المحترفين بيده، وليس بتعثر منافسيه، وذلك حينما يستقبل شباب الأهلي في الساعة 18:15 من عصر اليوم، على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة الـ24 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مباراة يتطلع فيها لتحقيق الانتصار من أجل الابتعاد خطوة عملاقة عن صراع الهبوط.

وسيكون الظفرة (18 نقطة) مطالباً باستثمار أنصاف الفرص التي قد يحصل عليها خلال اللقاء لتحقيق الانتصار، خصوصاً أن منافسه شباب الأهلي (33 نقطة) لن يكون صيداً سهلاً في بحثه هو الآخر لتحسين موقفه في جدول الترتيب، ورغبته في إنهاء المركز الخامس لمصلحته في ظل منافسة محتدمة مع النصر والوصل الذين يملك كل منهما 32 في رصيده.

وفي المقابل، يتطلع فريق شباب الأهلي الساعي لحسم المركز الخامس لمصلحته لإيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة في 7 جولات متتالية، وتحديداً منذ شهر فبراير الماضي كواحدة من أطول سلسلة الهزائم المتواصلة التي حققها الفريق، لذا سيكون الفريق مطالباً بالفوز اليوم لتفادي التراجع في جدول الترتيب.

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