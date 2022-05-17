خورفكان يطلب من الجزيرة نقطة البقاء رسمياً

المصدر: محمد فاضل ■ خورفكان

يستضيف فريق خورفكان ضيفه الجزيرة عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، ضمن الجولة الـ24 لدوري أدنوك للمحترفين.

ويأمل صاحب الأرض تحقيق نقطة التعادل لتأمين البقاء رسمياً بين الكبار في الموسم المقبل، فيما سيقوده الفوز لتحسين ظروفه نحو مركز أفضل حتى ختام الموسم، إذ يرغب الفريق في الانتصار بالجولات الثلاث المتبقية من الدوري لعبور حاجز الـ30 نقطة، والوصول إلى المركز العاشر.

ويبلغ رصيد خورفكان 22 نقطة في المركز الـ11، بينما يمتلك الجزيرة 45 نقطة في المركز الرابع.

ويخوض خورفكان المباراة بإشراف المدرب المواطن عبدالمجيد النمر، بعد إقالة مدربه السابق الأرجنتيني كالديرون، بسبب تواضع نتائج الفريق، ويتطلع النمر إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمهد لاستعادة خورفكان نغمة الانتصارات، خصوصاً أنه يخوض المباراة من دون غيابات مؤثرة.

في المقابل، يتطلع الجزيرة إلى مصالحة جمهوره بعد الخسارة القاسية مع العين بخماسية في الجولة الماضية ومحاولة القفز للمركز الثالث على حساب الوحدة الذي سيستضيف بدوره فريق اتحاد كلباء.

وكان الجزيرة فاز في مباراة الدور الأول بملعبه بنتيجة (4-صفر)، وهي المباراة التي أسهمت بشكل كبير بإقالة مدرب «النسور» السابق البرازيلي كايو.

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