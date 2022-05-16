«تمايا» بطلة كأس فاطمة بنت مبارك في «بوردو»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

توّجت المهرة «تمايا الأشاي» لمزرعة الأشاي، بإشراف فردريك سانشيز، وقيادة الفارسة مارلين ميير، بطلة لسباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة «بري زولما»، الذي جرى بمضمار بوردو في فرنسا، أول من أمس، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في نسخته الـ14.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إلى الترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان.

وشارك في السباق البالغ طوله 1600 متر، مع جائزة مالية قدرها 14 ألف يورو، «7» مهرات وأفراس في سن أربع سنوات فما فوق، وتمكنت «تمايا الأشاي» من خطف اللقب بفارق نصف طول عن«ليلى ستار» لمهدي بن مسعود، بإشراف أو تريجوديت، وقيادة أليخاندرو كورتيز.

وقطعت البطلة مسافة السباق في زمن وقدره 1:48:19 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث «ياسمين الشام» لفايز العلويط، بإشراف توماس فورسي، وقيادة أوليفييه إندجن.

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