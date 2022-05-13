سفيان رحيمي ولابا كودجو يتلقيان التهنئة من هزاع بن زايد

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

كشف لاعب فريق العين، المغربي سفيان رحيمي، عن أنه وزميله في الفريق، هداف الدوري، التوغولي لابا كودجو، تلقيا التهنئة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين.

وظهر سفيان رحيمي يتحدث عبر الهاتف وبرفقته لابا كودجو، بعد فوز فريق العين باللقب الـ14 لدوري أدنوك للمحترفين مساء أول من أمس على استاد هزاع بن زايد في نادي العين، وبعد الفوز في مباراة الجولة 23 على الجزيرة 5-0.

وقال رحيمي لـ«الإمارات اليوم» إنه تلقى مكالمة من رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، محمد بن ثعلوب الدرعي، نقل إليهما تهنئة شخصية من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وذلك على الموسم المميز الذي خاضه العين وتوّجه بلقب الدوري، وقبله بكأس الرابطة، حيث تتبقّى له ثلاث جولات في الدوري لن تغير شيئاً بعد حسمه اللقب على إثر الفوز على الجزيرة.

وكان رحيمي انتقل إلى صفوف فريق العين بداية الموسم الحالي قادماً من الرجاء البيضاوي المغربي، بعقد يمتد حتى 2025.

وأكد رحيمي (25 عاماً) أن «التهنئة التي تلقاها من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، تعني له الكثير، وأنه يشعر بفرح غامر للاهتمام الذي يحظى به كل لاعبي العين من جانب سموّه، وأنهم سيواصلون العمل من أجل تحقيق المزيد من الألقاب في السنوات القادمة».

وقدم اللاعب المغربي شكره إلى إدارة شركة العين لكرة القدم على الدعم اللامحدود الذي تقدمه لجميع اللاعبين طوال الموسم، والذي أكد أنه أثمر في تحقيق الفريق للقب دوري أدنوك وكأس رابطة المحترفين، كما أشاد بتفاني زملائه اللاعبين في المباريات وتقديمهم كل ما لديهم، موجهاً الشكر أيضاً إلى جماهير الفريق.

• رحيمي ولابا كودجو أسهما مع بقية زملائهما بشكل كبير في تتويج العين بالدرع الـ 14.

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