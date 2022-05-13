الهاملي يحفز المنتخب قبل المشاركة في بطولة آسيا وأوقيانوسيا لسلة الكراسي المتحركة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

التقى رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية محمد الهاملي بلاعبي المنتخب الوطني لسلة الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم خلال معسكر العين استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا وأوقيانوسيا التي تستضيفها تايلاند في الفترة من 20 وحتى 28 من مايو الجاري.

وقال الهاملي في تصريحات صحافية خلال زيارته للمعسكر إن اللجنة البارالمبية الإماراتية ستذلل الصعوبات والتحديات، وأنهم حاضرون لتوفير الأجواء والإمكانات التي تحقق الهدف المنشود من هذا المعسكر.

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