تحديد شرط تسجيل اللاعب المقيم في أندية الكرة الطائرة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وضع اتحاد الكرة الطائرة شرطاً جديدة للأندية الراغبة في التعاقد مع لاعبين جدد في فئة اللاعب المقيم، إذ بات يتعين على اللاعب أن يكون قد أمضى سنتين ميلاديتين داخل الدولة دون انقطاع عند تقييده في كشوف فريق الشباب، وذلك خلافاً للفترة السابقة التي كانت الأندية تتعاقد مع لاعبين لحظة وصولهم للدولة.

وقال اتحاد الطائرة في بيان صحافي إن القرار سيتم تطبيقه بدءاً من الموسم الرياضي 2021-2022، كما سيسمح للاعب واحد فقط أن يكون في الملعب بعكس المواسم السابقة التي كانت اللوائح تسمح بمشاركة لاعبين، علماً بأنه يسمح لكل فريق بتسجيل خمسة لاعبين مقيمين فقط. وأصدر الاتحاد برنامج دوري الشباب بمشاركة ثمانية أندية، وينطلق في 30 سبتمبر المقبل.

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