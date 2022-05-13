راشد بن حميد يلتقي رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، أمس، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم حالياً والنجم السابق في الملاعب الأوروبية بناديي برشلونة وإنتر ميلان، صامويل إيتو، الذي يزور الدولة.

وقال اتحاد الكرة في بيان أمس: «تناول اللقاء المشترك بحث سُبل التعاون بين الاتحادين، إلى جانب شؤون لعبة كرة القدم في قارتي آسيا وإفريقيا، والتعاون المستقبلي بشأن المنتخبات الوطنية في البلدين».

وحضر اللقاء عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الكرة، حميد الطاير.

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