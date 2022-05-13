مجمع زايد الرياضي يشهد انطلاق مونديال مبارزة الفتيات

المصدر: الفجيرة ■ الإمارات اليوم

تنطلق، غداً، منافسات كأس العالم للمبارزة للفتيات لسلاح الايبيه التي ينظمها اتحاد المبارزة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ويستضيفها نادي الفجيرة للفنون القتالية بإشراف الاتحاد الدولي للمبارزة خلال الفترة من 13 ولغاية 15 مايو الجاري في مجمع زايد الرياضي بمشاركة 186 لاعبة من 38 دولة في العالم.

ويمثل المنتخب ثماني لاعبات، هن: زينب الحوسني، فجر المرزوقي، عزة الكعبي، العنود السعدي، ميرة الحمادي، عفراء عبدالله، عايشة الملا، وشيخة الزعابي.

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