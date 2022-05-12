اللقب في موطنه العين.. «خمـسة وخميسة»

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

قاد الدولي التوغولي لابا كودجو فريقه العين لتحقيق فوز كبير على الجزيرة بخماسية نظيفة، تكفل اللاعب لابا بتسجيل أربعة منها على مدار شوطي المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليتوج الفريق رسمياً بلقب المسابقة للمرة الـ14 في تاريخه.

وكانت الأنظار تتجه إلى فريق الجزيرة كونه مثّل «عقدة تاريخية» لفريق العين في ملعب استاد هزاع بن زايد على مدار السنوات الماضية لم يحقق فيها الفريق الانتصار على منافسه، لكن الفوز بخماسية نظيفة أعاد الأمور لنصابها بعد سنوات طويلة لتصبح الذاكرة العيناوية في فك العقدة التاريخية مرتبطة بتحقيق لقب الدوري.

وعلى الرغم من الأجواء التي سبقت المباراة والتي كانت تشير إلى صعوبة مهمة العين بناء على المواجهات السابقة إلا أن فريق العين لم يجد صعوبة تذكر إذ سجل الخماسية على مدار الشوطين.

وافتتح لابا كودجو رباعيته في الدقيقة 15، وأضاف الثاني في الدقيقة 36، وعزز بالثالث في الدقيقة 50، بينما اختتم رباعيته في الدقيقة 71، بينما تكفل الدولي كايو بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 85.

من جانبه، تقدم الدكتور مطر الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس نادي العين، بمناسبة حصول فريق العين على درع الدوري للموسم الكروي 2021 - 2022، «الدرع رقم 14 في تاريخ النادي».

كما هنأ رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي - النائب الأول لرئيس النادي - النائب الأول لرئيس مجلس الشرف - رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، بالثنائية «دوري أدنوك وكأس المحترفين»، مؤكداً أن رؤية سموه الثاقبة قادت الزعيم إلى منصات التتويج، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن سموه هو من صاغ استراتيجية النجاح والتفوق والنهوض والعودة السريعة إلى ميادين المجد.

وأضاف خلال حديثه للموقع الرسمي لنادي العين: «أود أن أهنئ إخواني أعضاء مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، باللقب الثاني في الموسم الكروي الحالي بعد التتويج بكأس المحترفين وحسم لقب الدوري قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة، ولا يفوتني هنا الإشادة بالدور المهم الذي ظلت تضطلع به الشركات التابعة للنادي وكل إداراته وقطاعاته للعمل بروح العائلة الواحدة من أجل تهيئة أسباب النجاح للفريق الذي تمكن من تحقيق الطموحات المرجوة في الموسم الكروي الحالي».

وأشاد رئيس شركة نادي العين لكرة القدم برجال «الزعيم» أبطال دوري أدنوك للمحترفين، نجوم الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة المدرب القدير سيرجي ريبروف، والجهاز الإداري بقيادة عبدالله علي الشامسي، والطاقم الطبي وكل منتسب لشركة كرة القدم على التزامهم وجديتهم والعمل بروح العائلة الواحدة إلى أن تمكنوا من تحقيق أهداف النادي، التي تتسق مع طموحاتهم الشخصية ومشاركتهم في نثر الفرحة والبهجة في ربوع أجمل مدينة.

ووجه الدكتور مطر الدرمكي، التحية للأمة العيناوية، التي أسهمت بصورة مباشرة في تحقيق إنجازي النادي في الموسم الكروي الحالي وقال: «لا يعد الأمر غريباً على الأمة العيناوية، فجمهور العين كان ولايزال وسيظل الرقم واحد، والسبب الرئيس في بطولات نادينا الكبير على مر تاريخه العريض، وجمهور الزعيم نجح في صناعة الفارق في كل الملاعب داخل وخارج مدينة العين».

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