اتحاد كلباء يقرب «الصقور» من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

فاز اتحاد كلباء على الإمارات بثلاثة اهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتها مساء اليوم الأربعاء على ملعب كلباء ضمن منافسات الجولة 23 لدوري الدرجة الأولى، ليصبح رصيد اتحاد كلباء 27 نقطة بينما تجمد رصيد فريق الإمارات عند 10 نقاط، وبهذه النتيجة اصبح «الصقور» قريبا من الهبوط الى دوري الدرجة الأولى وذلك قبل ثلاث جولات من ختام المنافسات.

ونجح اتحاد كلباء في تسجيل ثلاثة أهداف في أول نصف ساعة من المباراة عن طريق النمساوي روبرت زولج حيث جاء الهدف الاول مستفيدا من كرة وصلته من زميله سلطان عادل سددها بقوة الى المرمى في الدقيقة السادسة، بينما سجل الهدف الثاني بعدما وصلته الكرة من الأرجنتيني برايان راميريز في الدقيقة 16 وعاد نفس اللاعب وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 31 مستفيدا من كرة خاطئة اعادها دفاع الصقور إلى الحارس استثمرها زولج وقام بمراوغة الحارس وسددها الى داخل الشباك.

وكان حكم المباراة عامر الظبيع قد الغى ضربة جزاء لصالح اتحاد كلباء بقرار من تقنية الفيديو بعد ملامسة الكرة ليد احد المدافعين.

وفي الشوط الثاني حاول نادي الإمارات العودة للمباراة باشراك ثلاثة لاعبين بدلاء ومن خلال عدة محاولات ابرزها تسديدة البرازيلي ليثيري التي مرت بجوار القائم في الدقيقة 51 واخرى عن طريق أحمد عيس وسددها أعلى العارضة في الدقيقة 62 قبل ان يسجل الإمارات هدفه الأول عن طريق جوزيف كنادو في الدقيقة 77 من مجهود فردي لتنتهي المباراة بفوز اتحاد كلباء 3-1.

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