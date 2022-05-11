انطلاق محاور دورة «فيفا» لمحاضري تقنية حكم الفيديو المساعد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انطلقت أمس بدبي محاور دورة الاتحاد الدولي لكرة القدم لمحاضري تقنية حكم الفيديو المساعد ( VAR ) التي يستضيفها اتحاد كرة القدم بمشاركة 26 محاضراً من الاتحادات الوطنية الأعضاء في قارتي آسيا وإفريقيا ومنطقة أوراسيا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وافتتح فعاليات الدورة الأمين العام لاتحاد الكرة محمد الظاهري، حيث رحب بوفد الفيفا والمشاركين في هذه الدورة المهمة التي تضم نخبة من محاضري الفيفا يتقدمهم مايك فان دير روست مسؤول تقنية الفيديو في «فيفا»، وميشيل بايلي مدير مشروع التقنية، وخورخي لاريوندا مسؤول محاضري تقنية الفيديو.

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة: «التعاون والتنسيق المستمر بين الاتحادين الإماراتي والدولي في استضافة وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تستهدف عمليات تطوير كافة منتسبي نشاط كرة القدم لم يقتصر على كوادرنا الوطنية فقط، بل شمل العديد من المشاركين من الاتحادات الأعضاء من مختلف الاتحادات القارية، والذين يُسعدنا تواجدهم معنا في الإمارات، ونسعى معاً لاكتساب الخبرات الكبيرة من نخبة محاضري العالم، وتبادل الخبرات بين جميع المشاركين والتي ستسهم في تطور اللعبة في جميع المسابقات المختلفة».

وأضاف: «اتحاد الكرة من أوائل الاتحادات في آسيا التي طبقت تقنية الفيديو، وحرصنا على التعاقد مع كبرى الشركات الرائدة والمنفذّة للتقنية، ونحن حريصون على استمرارية التعاون مع الاتحاد الدولي وكذلك الاتحاد الآسيوي في كافة البرامج التدريبية والفنية ذات الأهداف التطويرية، والتي تتماشى مع التطورات التي تشهدها اللعبة في كافة الأصعدة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة التي غيرت من مفهوم كرة القدم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news