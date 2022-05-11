5 ميداليات إماراتية في مضمار العرب للدراجات الهوائية

المصدر: القاهرة ■ الإمارات اليوم

حصدت الإمارات خمس ميداليات ملونة (فضيتين وثلاث برونزيات) في بطولة كأس العرب الأولى للمضمار للدراجات الهوائية التي انطلقت الأحد الماضي وتختتم منافساتها اليوم في القاهرة.

وتحققت الميداليات بواسطة منتخب السيدات المكون من الثلاثي صفية الصايغ وشيخة عيسى وهدى حسين والذي حصل على المركز الثاني في فئة السرعة الفرقية.

وتوجت هدى حسين بالميدالية الفضية الثانية في سباق الإقصاء فئة الشابات، فيما جاءت الميداليات البرونزية عن طريق محمد محراب في سباق الاسكراتش رجال وصفية الصايغ في سباق الإقصاء سيدات ومزنة المرزوقي في سباق الاسكراتش شابات.

وتشارك الإمارات في كأس العرب للمضمار ببعثة تتكون من تسعة لاعبين ولاعبات هم: محمد المطيوعي، محمد محراب، طلال سويدر، عبدالله الحمادي، سعيد سيف، صفية الصايغ، شيخة عيسى، هدى حسين ومزنة المرزوقي.

ويضم الجهاز الفني بدر علي ثاني مدرب المنتخبات للمضمار وسناء المرداسي مدربة السيدات وأحمد معيوف ميكانيكي ورئيس البعثة ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية.

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