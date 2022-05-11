15 محطة في كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة عن أجندة سباقات النسخة الـ29 في أعرق المهرجانات والسباقات العالمية الكبرى.

وتتضمن أجندة سباقات الموسم الجديد 15 محطة بواقع تسع جولات في المضامير الأوروبية وخمس في المضامير العربية وجولة في الولايات المتحدة، وتنطلق سباقات الكأس الغالية، الأحد المقبل، على مضمار لونغ شامب العريق في فرنسا ضمن سباقات «الإمارات جينز الفرنسي للمهور 2000 والمهرات 1000» والذي يعد من أكبر السباقات العالمية.

مواعيد السباقات

فرنسا: الأحد المقبل

أميركا: 21 مايو المقبل

تونس: 26 يونيو المقبل

إيطاليا: 30 يونيو المقبل

بولندا: 3 يوليو المقبل

السويد: 17 يوليو المقبل

بلجيكا: الأول من أغسطس المقبل

روسيا: 14 أغسطس المقبل

ألمانيا: 4 سبتمبر المقبل

بريطانيا: 10 سبتمبر المقبل

ليبيا: 17 سبتمبر المقبل

هولندا: 25 سبتمبر المقبل

مصر: 8 أكتوبر المقبل

المغرب: 20 نوفمبر المقبل

السعودية: 8 ديسمبر المقبل.

• سباقات الكأس الغالية تنطلق على مضمار لونغ شامب العريق في فرنسا الأحد المقبل.

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