العروبة يحيي حظوظه في البقاء بالدوري بفوز ثمين على بني ياس

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

حقق العروبة انتصاره الثاني في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه أمس على ضيفه بني ياس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت في استاد الفجيرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين.

ليصل العروبة للنقطة 14 بينما تجمد رصيد بني ياس عند النقطة 30، وينتظر العروبة خدمة يقدمها له الوصل الذي سيستضيف الظفرة (18 نقطة) مساء اليوم لتقليص فارق النقاط بينهما، إذ في حال خسارة الظفرة سيكون الفارق بينهما أربع نقاط فقط.

وبالرغم من حاجة العروبة للفوز بالمباراة ونيل النقاط الثلاث لمساعدته على البقاء، إلا انه واصل اللعب مدافعا ومعتمدا على الهجمات المرتدة والتي كانت مؤثرة.

واخترق لاعب بني ياس محمد راشد دفاعات العروبة والوصول قرب الست ياردات لكنه لم يستثمرها بشكل جيد في الدقيقة 25، بالمقابل سدد أحمد موسى لاعب العروبة كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بالقرب من القائم في اخطر هجمات العروبة 34، وتدخل حارس بني ياس فهد الظنحاني وتصدى لكرة صاروخية سددها خالد يحيى ليحرم العروبة هدفا محققا 43.

ونجح العروبة في افتتاح التسجيل عن طريق النيجيري يوسف اوتولونجي غير المراقب في الدقيقة 54 بعد كرة وصلته من ضربة ركنية لم يحسن خط الدفاع التعامل معها.

بعد ذلك عاد فريق العروبة الى الدفاع للحفاظ على تقدمه بينما واصل بني ياس هجماته ليتمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق الصربي ساشا ايفكوفيتش مستثمرا كرة وصلته من ضربة ركنية، وهو خامس هدف للاعب في الموسم الحالي.

واضاع لاعب بني ياس سيد خميس فرصة هدف محقق في الدقيقة 68 عندما سدد كرته التي استلمها داخل الجزاء الى اعلى العارضة وهو خالي من الرقابة

ونال لاعب بني ياس غاستون سواريز بطاقة حمراء لسوء سلوك مع اللاعب علي مدن بطلب من تقنية الفيديو.

وسجل العروبة هدف الفوز عن طريق محمد خلفان بعد انفراده بالمرمى (90+4).

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