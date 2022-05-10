الموعد النهائي لسباق دلما التاريخي يتحدد بـ «حالة الطقس»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تتواصل اللجنة المنظمة العليا لسباق مهرجان دلما التاريخي الخامس، مع هيئة الأرصاد الجوية، للاطلاع على حالة الطقس، لتحديد الموعد النهائي للانطلاقة، وتذليل كل العقبات أمام المشاركين في السباق التاريخي، للعام الخامس على التوالي.

وتبلغ جوائز السباق 2.3 مليون درهم، حيث يعد الحدث الثاني بعد السباق الرئيس من حيث قيمة الجوائز، ويحصل البطل على 130 ألف درهم، والوصيف على 100 ألف، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 80 ألف درهم، ويتم توزيع باقي المبلغ على المشاركين بشكل تدريجي.

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