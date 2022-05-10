«مدرسة».. الأول في كأس الوثبة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تواصلت سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة في الساحة العالمية، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إذ استضاف مضمار بوردو الفرنسي، أول من أمس، سباقاً مخصصاً للخيول الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط لمسافة 1600 متر.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها. وتوج الجواد «مدرسة» لخلف رباح الشمري، بإشراف دي جوليمين، وقيادة ألكساندر جافلان، بطلاً للسباق الذي أقيم على المضمار العشبي، بعد أن قدم عرضاً باهراً أظهر فيه مهاراته الفائقة، ولم يتأخر في إثبات جدارته بالفوز.

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