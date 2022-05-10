المنتخب يُواجه غامبيا ودياً 29 الجاري

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يخوض منتخب الوطني لكرة القدم مباراة دولية ودية أمام نظيره الغامبي في 29 مايو الجاري في دبي، وذلك ضمن برنامج إعداده لمباراة الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لنهائيات كاس العالم 2022 أمام نظيره الأسترالي في السابع من شهر يونيو المقبل على استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة. ويبدأ الأبيض تجمعه الداخلي يوم 24 مايو على أن تغادر البعثة إلى الدوحة يوم 30 من الشهر ذاته.

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