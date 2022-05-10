10 مشاهد ميزت الجولة 22.. أبرزها اللقب عيناوي

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

رسمت نتائج الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين مسار طريق المنافسة في اللقب الذي بات بشكل كبيرة في حيازة البطل التاريخي العين، بينما فشل كل من العروبة والإمارات في الحصول على جرعة ثقة واقتربا من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، في الوقت الذي اتضحت فيه معالم العديد من الملفات لأندية الدوري.

«الإمارات اليوم» تستعرض 10 أسرار باحت بها الجولة 22 على النحو التالي:

للإطلاع على 10 أسرار باحت بها الجولة 22، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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