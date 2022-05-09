قمة العين والجزيرة أبرز مواجهات الجولة الـ23 من دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق يوم غد الثلاثاء منافسات الجولة الـ23 من دوري أدنوك للمحترفين والتي تقام على مدار يومين وتشهد إقامة 7 مباريات، 3 منها في اليوم الأول، و 4 في اليوم الثاني "الأربعاء" من بينها قمة العين المتصدر 55 نقطة و الجزيرة صاحب المركز الثالث 45 نقطة والتي تقام على استاد هزاع بن زايد.

وسيكون العين مطالبا بالفوز من أجل ضمان التتويج باللقب قبل ختام الموسم بثلاث جولات في ظل حاجته إلى الحصول على 3 نقاط في أي من مبارياته الأربع المتبقية هذا الموسم.

ولدى كل من الوحدة والجزيرة والشارقة على التوالي رصيد النقاط نفسه 45 نقطة وفي حال فوز العين على الجزيرة سيحسم اللقب بوصوله إلى النقطة 58، لأنه وفقا لحسابات الفوز للفرق الثلاثة في جميع مبارياتها المتبقية ستصل إلى 57 نقطة، وبالتالي سيكون الفارق مع العين نقطة واحدة.

وبلغت مواجهات العين والجزيرة في عصر الاحتراف بدوري المحترفين، 27 مواجهة استطاع العين أن يحقق الفوز في 9 منها و الجزيرة في 12، بينما كان التعادل حاضرا في 6 مواجهات، فيما شهدت مباريات الفريقين تسجيل 92 هدفا، منها 49 للجزيرة و43 للعين.

وفي تفاصيل بقية مباريات الجولة تنطلق المنافسات بمواجهة العروبة ( 11 نقطة ) بالمركز الثالث عشر مع بني ياس 30 نقطة في المركز السادس، حيث تقام المباراة على استاد الفجيرة الساعة 6 مساء بتوقيت الإمارات، ويأمل العروبة في الفوز والحصول على 3 نقاط تضمن له الاقتراب من الظفرة صاحب الـ18 نقطة بالمركز الثاني عشر، أما بني ياس فيأمل في الفوز من أجل البقاء في المنطقة الدافئة والتواجد بين المراكز الخمسة الأولى.

وفي التوقيت نفسه يلتقي عجمان ( 28 نقطة) بالمركز التاسع مع الوحدة 45 نقطة بالمركز الثاني على استاد راشد بن سعيد ويأمل أصحاب الأرض في مواصلة المشوار للحصول على مركز أفضل في جدول الترتيب قبل نهاية الموسم، بينما يأمل الوحدة في مواصلة الحفاظ على المركز الثاني على الأقل.

و تختتم منافسات اليوم الأول بلقاء الشارقة 45 نقطة في المركز الرابع، مع خورفكان 22 نقطة في المركز الحادي عشر، والتي تقام على استاد نادي الشارقة الساعة 8:45 بتوقيت الإمارات و يأمل أصحاب الأرض في مواصلة ملاحقة العين المتصدر بجانب الوحدة والجزيرة صاحبي الرصيد نفسه معه، بينما يطمح خورفكان في الابتعاد قليلا عن منطقة الخطر من أجل ضمان البقاء في دوري المحترفين.

وتستأنف مباريات الجولة في اليوم الثاني بإقامة 4 مواجهات تشهد الأولى لقاء شباب الأهلي 33 نقطة بالمركز الخامس مع النصر 29 نقطة بالمركز السابع و التي تقام الساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات على استاد راشد بدبي، حيث يطمح شباب الأهلي في الاحتفاظ بمركزه و التقدم قليلا للاقتراب من الوحدة والجزيرة والشارقة أصحاب الـ 45 نقطة، أما النصر فيدخل اللقاء بروح معنوية عالية بعد فوزه في ديربي "بر دبي" بالجولة الماضية على الوصل، حيث يأمل في فك ارتباط رصيد النقاط معه والسعي لمركز أفضل قبل نهاية الموسم.

وفي التوقيت نفسه يلتقي اتحاد كلباء 24 نقطة في المركز العاشر، مع الإمارات 10 نقاط بالمركز الرابع عشر والأخير، والذي يقام على استاد اتحاد كلباء، وهو اللقاء الذي يأمل فيه اتحاد كلباء بمواصلة السعي لإنهاء الموسم في مركز أفضل، بينما يبحث الإمارات عن مزيد من النقاط لحفظ ماء الوجه في المسابقة قبل الختام.

ويلتقي أيضا الوصل 29 نقطة بالمركز الثامن مع الظفرة 18 نقطة بالمركز الثاني عشر على استاد زعبيل بدبي، في مباراة يبحث فيها كل فريق عن الفوز من أجل تحسين مركزه خاصة الظفرة الساعي للابتعاد قليلا مع منطقة الخطر.

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