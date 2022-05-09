سعيد جمعة: نريد الاحتفال بلقب الدوري في الملعب وليس بالمنزل

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

قال مدافع فريق العين، سعيد جمعة، إنهم يريدون تحقيق لقب دوري أدنوك لكرة القدم داخل الملعب وليس من المنزل، في إشارة إلى رغبتهم في حسم الأمور بأيديهم وليس عن طريق تلقي الهدايا من الفرق الأخرى بتعطيل منافسيهم المباشرين، مؤكداً أن الاستراتيجية لديهم واضحة، وهي الفوز في كل المباريات المتبقية حتى في حال حسم الأمور لصالحهم.

وأكد سعيد لـ«الإمارات اليوم» أن في مسيرته مع فريق العين ثلاثة ألقاب، هي كأس رئيس الدولة، والدوري، بالإضافة إلى كأس رابطة المحترفين الذي حققه نهاية الأسبوع الماضي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يريد زيادة عدد ألقابه بالفوز بالدوري في الموسم الحالي، كاشفاً عن اجتماع كان على مستوى اللاعبين فقط خلال المعسكر التحضيري قبل بداية الموسم بقيادة «كباتن» الفريق تعاهدوا فيه على الفوز بالألقاب.

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