تعرف إلى المباريات المتبقية للعين ومنافسيه حتى نهاية الدوري

المصدر: العين – الإمارات اليوم

أصبح فريق العين قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم للمرة الرابعة عشر في تاريخه، إذ يحتاج للحصول على 3 نقاط فقط من المباريات الأربع المتبقية له حتى نهاية الموسم، بينما في المقابل لا تزال 3 أندية تؤمن بحظوظها في المنافسة على اللقب لكنها عليها الفوز في جميع مبارياتها وتلقي هدايا من الأندية الأخرى في مواجهة العين.

ويتصدر "الزعيم" جدول الترتيب برصيد 55 نقطة بفارق 10 عن كل من الوحدة الثاني والجزيرة الثالث والشارقة الرابع الذين يمتلكون 45 قبل 4 جولات من خط النهاية، "الإمارات اليوم" تنشر المباريات المتبقية للأندية حتى نهاية الموسم:



مباريات العين: الجزيرة- النصر – عجمان - الشارقة.

مباريات الوحدة: عجمان – كلباء – الجزيرة - النصر.

مباريات الجزيرة: العين- خورفكان – الوحدة - الوصل.

مباريات الشارقة: خورفكان – بني ياس – الإمارات - العين.

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