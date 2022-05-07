عاجل.. العين يهزم الظفرة ويقف على بعد 3 نقاط فقط للتويج بدرع الدوري

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

أقترب فريق العين من التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم للمرة الرابعة عشر في تاريخه إثر فوزه الثمين خارج أرضه مساء اليوم على مستضيفه الظفرة بهدف نظيف ضمن الجولة 22 من المسابقة، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة بفارق 10 عن ملاحقيه الوحدة، الجزيرة والشارقة على التوالي قبل 4 جولات من النهاية.

وبات "الزعيم" يكفيه الفوز في مباراته القادمة أمام الجزيرة المقررة على استاد هزاع بن زايد مساء يوم الأربعاء القادم ليضمن رسمياً التتويج باللقب قبل 3 نهاية الموسم ودون انتظار بقية مباريات الأندية المنافسة معه على اللقب.

وكان "البنفسجي" تلقى هدية ثمينة بفوز الشارقة على الوحدة "الوصيف" 2-1 مساء يوم الجمعة وهو ما يمنح لاعبي العين فرصة خوض لقاء الظفرة بأعصاب هادئة على الرغم من النقص العددي إذ افتقد الفريق لخدمات مهاجمه الدولي التوغولي لابا كودجو بسبب الإيقاف.

وسجل الدولي كايو كانيدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 من كرة رأسية تقمص بها دور زميله الغائب لابا كودجو ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة مكنته من الاستمرار في الصدارة وتوسيع الفارق إلى 10 نقاط.

وظهر الإرهاق واضحاً على أداء لاعبي العين أثر المجهود الكبير الذي قدموه في نهائي كأس رابطة المحترفين أمام شباب الأهلي في المباراة التي حسمها الفريق بركلات الترجيح ليتوج باللقب.

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