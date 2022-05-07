كوزمين ينفي التعاقد مع الأهلي السعودي.. ويؤكد: باق في الشارقة إلى أن يطردوني

المصدر: سيد مصطفى- أبوظبي

نفي مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، صحة التقارير التي أكدت توصله لاتفاق مع إدارة الأهلي السعودي، لتدريب "الراقي" في الموسم المقبل.

وقال في تصريحات صحافية: "هذا النبأ عار تماما من الصحة، لم أتفاوض مع الأهلي السعودي أو غيره من الأندية الأخرى، حاليا مع الشارقة، وتركيزي الكامل مع النادي حتي نهاية الموسم".

وكانت تقارير إعلامية في السعودية قد أكدت أن كوزمين سيكون مدرباً للأهلي في الموسم المقبل، وأن إدارة النادي توصلت مع المدرب الروماني على تفاصيل عقده الجديد.

وأضاف: "أنا مدرب محترف، ومن المنطق بعد انتهاء عقدي مع الشارقة، أن أبحث عن عروض أخرى، لكني سأظل باقيا مع الشارقة إلى أن يطردوني".

وأشار: "سأجلس مع إدارة النادي عقب مباراة نهائي كأس رئيس الدولة المقررة 27 الجاري، لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار العلاقة بيننا أو الانفصال".

وفسر كوزمين تصريحاته السابقة عن فريق الهلال وما اعتبره بأنه المرشح الأول لتصدر مجموعة الشارقة في دوري أبطال آسيا والتي أغضبت جماهير الشارقة، قائلاً: "كنت أتحدث لوسائل الإعلام عن واقع، ولكن داخل الغرف المُغلق كنت أقول للاعبين أنه يجب أن نفوز على أي فريق نلاعبه حتي لوكان ريال مدريد".

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