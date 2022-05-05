خورفكان والعروبة.. 3 نقاط مفصلية للفريقين

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

يستضيف فريق خورفكان جاره العروبة في المباراة التي ستقام عند الساعة السادسة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 22 لدوري أدنوك للمحترفين، التي تقام في استاد صقر بن محمد القاسمي بنادي خورفكان، وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين، حيث يتطلع خورفكان، الذي يبلغ رصيده 21 نقطة، إلى تحقيق نتيجة الفوز للبقاء من منطقة الأمان، والاقتراب تدريجياً من تسجيل رقم جديد في عدد النقاط المتحققة في موسم واحد، وتحطيم رقمه السابق المسجل بـ25 نقطة من الموسم الماضي، بينما يحتاج العروبة، الذي يبلغ رصيده 10 نقاط، إلى تحقيق الفوز لتعزيز حظوظه في البقاء، كما أن الفريقين ممنوعان من نزيف النقاط، خصوصاً العروبة الذي يحتاج للفوز بجميع مبارياته المتبقية، مراهناً على صعوبة مباريات الفرق التي تنافسه على البقاء.

ويخوض الفريقان المباراة من دون أي غيابات، ما يتيح الفرصة لمدربيهما لاختيار أفضل العناصر. ولم ينجح الفريقان في تحقيق النتيجة الإيجابية في مواجهتهما الأخيرة، حيث خسر خورفكان أمام عجمان (2-4)، بينما خسر العروبة أمام الشارقة بخماسية نظيفة، وهو ما يشجع الفريقين على تقديم مباراة قوية كفيلة بتحقيق الفوز، وكان الفريقان التقيا مرتين في الموسم الحالي، فاز خورفكان على العروبة (4-1) في ذهاب الدوري، وتعادلا (2-2) في تحديد المراكز لبطولة كأس الرابطة.

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