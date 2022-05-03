بالأرقام.. هجوم العين "مرعب" ودفاع شباب الأهلي "صلب"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تترقب الجماهير الإماراتية المواجهة المنتظرة بين شباب الأهلي والعين على لقب النسخة 14 من كأس المحترفين لكرة القدم، المقررة الأربعاء، وهي المواجهة النهائية الأولى التي تجمع الفريقين في تاريخ البطولة منذ انطلاقتها موسم 2008-2009.

وتتباين أرقام الفريقين في النسخة الحالية من المسابقة بين قوة هجوم العين وصلابة دفاع شباب الأهلي، وهو العنوان الأبرز للمباراة، فالعين نجح في تسجيل 10 أهداف في المباريات التي خاضها في البطولة، مقابل سبعة أهداف فقط لشباب الأهلي الذي خاض مباراتين أقل عن الزعيم كونه حامل لقب النسخة الماضية، والتي جنبته اللعب في المرحلة الأولى من البطولة.

وسدد العين على المرمى في 22 مناسبة مقابل 19 لمنافسه وبلغت عدد الركنيات التي تحصل عليها 27 مقابل 13 فقط لشباب الاهلي.

في المقابل، يتمتع شباب الأهلي بقوة خط دفاعه، اذ استقبل هدفين فقط، فيما تلقى العين ثمانية أهداف، وعكست وضعية الأهداف التي سًجلت في شباك الفريقين أنهم جميعاَ جاءوا من داخل الصندوق.

وعلى صعيد الاستحواذ، فإن شباب الأهلي يعد الأفضل في هذا الجانب بنسبة 53% إلى 51%، لكن العين يتمتع بأن عدد تمريراته في المباريات بلغت 2577 مقابل 1824، بدقة تمريرات متساوية بلغت نحو 83% للطرفين.

وارتكب العين 72 خطأ في حق منافسيه، وحصل على 10 بطاقات صفراء، وجاء شباب الأهلي أقل بكثير عن منافسه وارتكب 47 خطأ، وسبع بطاقات صفراء، وواحدة حمراء فيما تحصل لاعبو العين على 82 خطأ وشباب الأهلي على 48.

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