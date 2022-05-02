فعاليات متنوعة في ختام «رمضانية النادي السوداني» بدبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اختتمت يوم الأربعاء الماضي البطولة الرمضانية التي نظمها النادي الاجتماعي السوداني بدبي. وحضر فعاليات اليوم الختامي رئيس الجالية السودانية بالإمارات ورئيس النادي الاجتماعي السوداني بدبي الدكتور الأمين جعفر أحمد طه، وعدد من النجوم السابقين في الكرة السودانية، ورعاة البطولة، وجمهور غفير.

وفاز فريق الرديف على فريق ليدز يونايتد بأربعة أهداف دون مقابل، ليحصل على المركز الثالث، فيما خاض النجوم الدوليون السابقون مباراة استعراضية. وجمعت المباراة النهائية بين فريق الأحلام وفريق تايغرز الذي حسم اللقب بركلات الترجيح.

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