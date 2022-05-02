نادي الذيد يكرّم فرق المراحل السنية والطاقم الإداري والفني

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

نظم نادي الذيد الثقافي الرياضي احتفالية لفرق المراحل السنية.

وقام كل من رئيس مجلس إدارة النادي سالم محمد بن هويدن، والمدير التنفيذي سالم الجاري، بتكريم المدربين والإداريين واللاعبين المساهمين في نجاح الموسم الرياضي.

وضمت قائمة المكرمين كلاً من فريق الأشبال بنادي الذيد تحت 14 سنة، ولاعب فريق 19 مصطفى الغرباوي، لحصوله على لقب هداف دوري الشباب، بعدما سجل 18 هدفاً.

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