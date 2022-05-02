الاتحاد الدولي للشطرنج يشكر الإمارات على تنظيم المجلس الرئاسي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أشاد رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، أركادي دفوركوفيتش، بتنظيم اجتماعات المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي للشطرنج في العاصمة أبوظبي، ووجه الشكر إلى دولة الإمارات ومجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الآسيوي للشطرنج على النجاح الكبير الذي شهدته الاجتماعات، وتوفير كل متطلبات إنجاح الحدث بشكل متميز وغير مسبوق.

أقيم الحدث برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وموانئ أبوظبي، ومجلس الإمارات لتنمية علاقات العمل، ومكتب ريد الظاهري للمحاماة والاستشارات القانونية.

وقال بيان صحافي: «حضر الاجتماعات الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، ورئيس الاتحاد الدولي للشطرنج ونوابه ورؤساء الاتحادات القارية الأربعة من أوروبا وآسيا وإفريقيا وأميركا، وأعضاء اللجنة الإدارية، وبحضور الدكتور عبدالله بن سالم الوحشي الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج مدير الحدث، والدكتور ياسر مهدي منظم عام الحدث».

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، أن مجلس الاتحاد الدولي للشطرنج هو أكبر هيئة إدارية لرياضة الشطرنج في العالم، حيث يجتمع مرة كل ثلاثة أشهر، ويعد هذا هو آخر اجتماع للدورة الحالية، وأول اجتماع فعلي بعد جائحة كورونا التي أجبرت الاتحاد الدولي على انعقاد الاجتماعات طوال عامين عبر الإنترنت.

وأكد الدكتور عبدالله الوحشي في ختام الاجتماعات أن الاتحاد الدولي اعتمد إقامة الأولمبياد العالمي للشطرنج في مدينة تشيناي الهندية من 27 يوليو حتى 10 أغسطس 2022، بمشاركة 190 دولة، وتم إجراء القرعة لبطولة المرشحين المقرر إقامتها في مدينة مدريد الإسبانية خلال شهر يونيو المقبل.

وتم استعراض تقرير رئيس الاتحاد الدولي وتقارير لجان الاتحاد الدولي، واعتماد الألقاب الدولية للحكام والمدربين واللاعبين. وتم اعتماد تقارير رؤساء الاتحادات القارية.

كما اعتمد الاتحاد الدولي إجراءات ومواعيد انتخابات الاتحاد الدولي للشطرنج للدورة 2022 – 2026 المقرر إجراؤها خلال اجتماعات كونغرس الاتحاد الدولي المقامة مع الأولمبياد العالمي في مدينة تشيناي الهندية.

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