مشرف العين: تحضيراتنا لنهائي الكأس انطلقت.. ومن المبكر الحديث عن حسم الدوري

المصدر: العين- الإمارات اليوم

قال مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين عبدالله علي إن تحضيرات "الزعيم" لمواجهة شباب الأهلي في نهائي كأس رابطة المحترفين لكرة القدم انطلقت مباشرة عقب صافرة نهاية مباراة الفريق التي جمعته بشباب الأهلي ضمن الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين التي أقيمت مساء يوم السبت، مشيراً في الوقت نفسه أن حسم "الكلاسيكو" أضاف للفريق ثلاث نقاط فقط وأنه من المبكر الحديث عن حسم لقب الدوري.

وأكد في تصريحات صحافية نشرها الموقع الرسمي لنادي العين مساء اليوم الأحد أن المساحة الزمنية الفاصلة ما بين المباريات في هذه المرحلة الحالية والحاسمة قصيرة جداً، وأضاف: "تعاهد الجميع على الاستمرار بنفس الروح والتركيز والجدية والرغبة القوية في متابعة النتائج الإيجابية"..

ويخوض "البنفسجي" مواجهة قوية أمام منافسه شباب الأهلي في المباراة النهائي لكأس رابطة المحترفين وذلك في الساعة 07:30 من مساء يوم الأربعاء القادم على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

ورداً على سؤال حول سر الحالة الإيجابية التي بدا عليها الفريق رغم الظروف التي يواجهها في كل مرحلة، قال: “الحالة التي يعيشها العين، بفضل من الله العلي القدير ومن ثم الرعاية السامية والدعم السخي من رئاسة النادي وهو الأمر الذي هيأ كل أسباب التفوق للفريق، بالإضافة إلى متابعة واهتمام مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة الدكتور مطر الدرمكي، وروح العائلة الواحدة والرغبة القوية وشعور الجميع بالمسؤولية في الدفاع عن شعار النادي والتشجيع المتواصل من الجماهير للفريق من على منصات التواصل عزز من الحالة الإيجابية ونسأل الله العلي القدير أن يوفق الفريق في تحقيق أهدافه في الموسم الحالي".

وتعليقاً على الفوز على شباب الأهلي في مباراة الدوري بهدف نظيف، قال عبدالله علي : "الفريق حقق الأهم، في المواجهة وحصد النقاط الثلاث وفي اعتقادي أن عدم وجود الجماهير كان مؤثراً على أداء الفريق، بالإضافة إلى فترة التوقف الطويلة للمسابقة أخيراً، غير أن الهدف كان واضحاً ونحمد الله كثيراً الذي وفقنا في حسم الأمور وتحقيق الأهم كما ذكرت لكم".

وأشاد مشرف فريق العين بحالة التركيز العالية وروح القتال التي أظهرها لاعبو العين، وزاد: " التزامهم بالتوجيهات الفنية أسهم في تفوقهم على الأرض وخروجهم بالنتيجة الإيجابية التي أعادت الأمور لوضعها الطبيعي في المحافظة على فارق السبع نقاط بين العين وأقرب المنافسين على خريطة جدول ترتيب المسابقة".

وحول نسبة فوز العين بلقب الدوري بعد الفوز على شباب الأهلي، قال: “الفوز على شباب الأهلي أضاف لرصيد العين ثلاث نقاط فقط ومن المبكر الحديث عن حسم لقب بطولة الدوري وهناك خمس جولات متبقية تفصلنا عن خط النهاية.

وأضاف: "نحن حالياً مطالبون بطي صفحة الدوري مؤقتاً والتركيز على مباراة نهائي كأس المحترفين، أمام نفس المنافس ونحن ندرك جيداً بأنه لا توجد أسرار في كرة القدم والأهداف واضحة ولن أذيع سراً إن قلت لكم بأن لاعبي العين متحفزون لعودة الجماهير إلى المدرج العيناوي في نهائي كأس المحترفين، والواقع يؤكد أن جمهور العين هو السبب الرئيسي في انتصارات الفريق والوصول إلى منصات التتويج على مر التاريخ، وأسأل الله العلي القدير السداد والتوفيق للفريق".

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