نجم دبا الفجيرة عامر عمر "هداف المواطنين" في دوري الدرجة الأولى

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تمكن لاعب المنتخب الاماراتي السابق ونادي دبا الفجيرة حاليا عامر عمر بازهير من نيل لقب هداف المواطنين في الموسم الحالي لدوري الدرجة الاولى بتسجيله 10 اهداف ساهمت بفوز فريقه بدرع البطولة والتأهل للعب في الموسم المقبل لدوري ادنوك للمحترفين.

وجاء لاعب الجزيرة الحمراء علي صنكور ثانيا بتسجيله 9 اهداف بينما حل ثالثا لاعب نادي العربي راشد عيسى برصيد 7 اهداف.

ونجح لاعب دبا الفجيرة البرازيلي دياغو دا سيلفا نيل لقب هداف البطولة برصيد 27 هدفا ونال لاعب دبا الحصن محمد المربوعي لقب الهدافين مواليد الدولة برصيد 17 هدفا.

وعبر عامر عمر عن سعادته بنيله لقب هداف المواطنين مؤكدا ان دعم ادارة النادي والجهازين الفني والاداري وزملائه اللاعبين يقف وراء هذا الانجاز، وقال لـ"الامارات اليوم": "أشعر بسعادة كبيرة لاسهامي بفوز الفريق الدباوي بدرع البطولة والتأهل للمحترفين ويسعدني اني سجلت 10 اهداف خصوصا وان مركزي كلاعب جناح يقوم بصناعة الاهداف اكثر من تسجيلها، واشعر بسعادة اكبر بكون هذا الصعود هو الثاني لي حيث كان الاول مع بني ياس وكاد ان يكون الصعود الثالث لولا إلغاء الموسم 2019-2020 عندما لعبت لفريق نادي الامارات".

وأضاف أنه استعاد مستواه الفني الذي سبق ان قدمه مع اندية الوحدة وبني ياس والشارقة سابقا ويتطلع الى الافضل.

وبخصوص وجهته المقبلة قال عامر عمر انه لا يفكر بذلك في الوقت الحاضر الا ان الاولوية ستكون لدبا الفجيرة.

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