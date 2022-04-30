احتفال تاريخي للبطائح "ثاني الصاعدين" لدوري المحترفين الإماراتي

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كرّم اتحاد الامارات لكرة القدم فريق البطائح بعد فوزه بالمركز الثاني في دوري الدرجة الأولى وتأهله للعب في الموسم المقبل لدوري ادنوك للمحترفين وذلك بحضور عضو مجلس ادارة الاتحاد، ونائب رئيس لجنة المسابقات سيف المنصوري، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي والقائد العام لشرطة الشارقة سيف الزري الشامسي، ورئيس مجلس ادارة نادي البطائح حمد بن حمودة الكتبي، ورئيس مجلس ادارة نادي الحمرية جمعة الشامسي وعدد من القيادات الرياضية.

وجاء تكريم البطائح في الجولة الأخيرة من البطولة بعد فوزه على الحمرية (4-2) ليصبح رصيده 67 نقطة، وتم تسليم اللاعبين الميداليات الفضية في اجواء رمضانية وجماهيرية مميزة.

يذكر ان صعود البطائح هو الاول في تاريخ الفريق بعد ثلاثة مواسم شارك فيها الفريق في البطولة واشرف على تدريبه المدرب التونسي طارق الحضيري.

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